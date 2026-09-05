Путин сам перенес войну в Россию, - Еврокомиссар

Российский диктатор Владимир Путин сам перенес войну на территорию РФ, эскалируя ситуацию и получая зеркальный ответ от Украины.
Об этом заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в соцсети X.
Как отметил Кубилюс, постоянное обострение со стороны России лишь провоцирует ответные зеркальные шаги.
В результате такой политики Путин фактически уничтожил большинство собственных нефтеперерабатывающих заводов и лишил страну международных авиарейсов.
Еврокомиссар подчеркнул, что следующими мишенями для украинских сил могут стать штаб-квартиры российских спецслужб.
"Теперь КГБ и ГРУ будут ждать, пока украинский дрон залетит в их офисы", - подчеркнул политик.
Напомним, недавно российский диктатор Владимир Путин цинично оправдал новые удары по Украине.
По его словам, массированные обстрелы гражданской и критической инфраструктуры якобы "зеркальный ответ" на атаки украинских беспилотников по российским НПЗ.
При этом глава Кремля вспомнил о "ящике Пандоры", который сам же и открыл.
Кроме того, Россия усилила воздушный террор после тайного визита главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву.
В то время, как американская сторона призвала к мирным переговорам, Кремль воспринял призывы Вашингтона как проявление слабости Запада и решил увеличить давление на Киев.