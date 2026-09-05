Путин сам перенес войну в Россию, - Еврокомиссар

Военно-политическое давление РФ на Украину

Напомним, недавно российский диктатор Владимир Путин цинично оправдал новые удары по Украине.

По его словам, массированные обстрелы гражданской и критической инфраструктуры якобы "зеркальный ответ" на атаки украинских беспилотников по российским НПЗ.

При этом глава Кремля вспомнил о "ящике Пандоры", который сам же и открыл.

Кроме того, Россия усилила воздушный террор после тайного визита главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву.

В то время, как американская сторона призвала к мирным переговорам, Кремль воспринял призывы Вашингтона как проявление слабости Запада и решил увеличить давление на Киев.