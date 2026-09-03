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Путін цинічно виправдав нові удари по Україні: "Щоб не кортіло нам шкодити"

15:34 03.09.2026 Чт
1 хв
Диктатор згадав про "скриньку Пандори", яку нібито відкрив не він
aimg Валерія Абабіна
Путін цинічно виправдав нові удари по Україні: "Щоб не кортіло нам шкодити" Фото: Російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
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Російський диктатор Володимир Путін вкотре спробував виправдати удари по Україні. Він заявив, що обстріли є "дзеркальною відповіддю" на атаки українських дронів по НПЗ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський telegram-канал Readovka.

Як Путін виправдовує удари

За словами російського диктатора, українська сторона нібито завдає ударів "по суто цивільних об'єктах", тож Росія "змушена була діяти дзеркально".

Диктатор цинічно назвав удари по Україні "значущими для тих, хто відкрив цю скриньку Пандори".

Він також заявив, що одним із варіантів відповіді є нанесення ударів, "щоб не кортіло нам шкодити".

Що Путін сказав про НПЗ

Диктатор стверджує, що позавчора були атаковані три російські нафтопереробні заводи, однак усі удари нібито відбили. За його словами, на НПЗ залишилося провести близько 10% ремонтних робіт, які завершать найближчим часом.

Нагадаємо, кілька днів тому Путін заявив, що російським військам дали наказ готувати масовані удари по об'єктах енергетики України. Приводом він назвав атаки українських дронів по НПЗ - зокрема, спробу уразити три заводи 1 вересня.

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