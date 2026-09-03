Путін цинічно виправдав нові удари по Україні: "Щоб не кортіло нам шкодити"

Російський диктатор Володимир Путін вкотре спробував виправдати удари по Україні. Він заявив, що обстріли є "дзеркальною відповіддю" на атаки українських дронів по НПЗ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський telegram-канал Readovka.

Як Путін виправдовує удари

За словами російського диктатора, українська сторона нібито завдає ударів "по суто цивільних об'єктах", тож Росія "змушена була діяти дзеркально".

Диктатор цинічно назвав удари по Україні "значущими для тих, хто відкрив цю скриньку Пандори".

Він також заявив, що одним із варіантів відповіді є нанесення ударів, "щоб не кортіло нам шкодити".

Що Путін сказав про НПЗ

Диктатор стверджує, що позавчора були атаковані три російські нафтопереробні заводи, однак усі удари нібито відбили. За його словами, на НПЗ залишилося провести близько 10% ремонтних робіт, які завершать найближчим часом.