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Путін сам переніс війну в Росію, - Єврокомісар

20:27 05.09.2026 Сб
2 хв
В ЄС вказують на прямі наслідки ескалації РФ
aimg Сергій Козачук
Путін сам переніс війну в Росію, - Єврокомісар Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
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Російський диктатор Володимир Путін сам переніс війну на територію РФ, ескалуючи ситуацію та отримуючи дзеркальну відповідь від України.

Про це заявив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у соцмережі X.

До чого призвела ескалація Кремля

Як зазначив Кубілюс, постійне загострення з боку Росії лише провокує дзеркальні кроки у відповідь.

У результаті такої політики Путін фактично знищив більшість власних нафтопереробних заводів та позбавив країну міжнародних авіарейсів.

Єврокомісар підкреслив, що наступними мішенями для українських сил можуть стати штаб-квартири російських спецслужб.

"Тепер КДБ та ГРУ чекатимуть, поки український дрон залетить у їхні офіси", - наголосив політик.

Військово-політичний тиск РФ на Україну

Нагадаємо, нещодавно російський диктатор Володимир Путін цинічно виправдав нові удари по Україні.

За його словами, масовані обстріли цивільної та критичної інфраструктури нібито є "дзеркальною відповіддю" на атаки українських безпілотників по російських НПЗ.

При цьому глава Кремля згадав про "скриньку Пандори", яку сам же і відкрив.

Крім того, Росія посилила повітряний терор після таємного візиту очільника ЦРУ Джона Реткліффа до Москви.

У той час як американська сторона закликала до мирних переговорів, Кремль сприйняв заклики Вашингтона як вияв слабкості Заходу та вирішив збільшити тиск на Київ.

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