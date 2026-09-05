Путін сам переніс війну в Росію, - Єврокомісар
Російський диктатор Володимир Путін сам переніс війну на територію РФ, ескалуючи ситуацію та отримуючи дзеркальну відповідь від України.
Про це заявив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у соцмережі X.
До чого призвела ескалація Кремля
Як зазначив Кубілюс, постійне загострення з боку Росії лише провокує дзеркальні кроки у відповідь.
У результаті такої політики Путін фактично знищив більшість власних нафтопереробних заводів та позбавив країну міжнародних авіарейсів.
Єврокомісар підкреслив, що наступними мішенями для українських сил можуть стати штаб-квартири російських спецслужб.
"Тепер КДБ та ГРУ чекатимуть, поки український дрон залетить у їхні офіси", - наголосив політик.
Військово-політичний тиск РФ на Україну
Нагадаємо, нещодавно російський диктатор Володимир Путін цинічно виправдав нові удари по Україні.
За його словами, масовані обстріли цивільної та критичної інфраструктури нібито є "дзеркальною відповіддю" на атаки українських безпілотників по російських НПЗ.
При цьому глава Кремля згадав про "скриньку Пандори", яку сам же і відкрив.
Крім того, Росія посилила повітряний терор після таємного візиту очільника ЦРУ Джона Реткліффа до Москви.
У той час як американська сторона закликала до мирних переговорів, Кремль сприйняв заклики Вашингтона як вияв слабкості Заходу та вирішив збільшити тиск на Київ.