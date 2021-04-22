Путин сам даст ответ на предложение Зеленского встретиться на Донбассе, - Кремль

Президенту России Владимиру Путину доложили о предложении украинского лидера Владимира Зеленского встретиться на Донбассе. Российский президент ответ даст сам.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
Зеленский в своем видеообращении предложил Путину провести переговоры на Донбассе.
"Путин сам даст ответ на предложение украинского лидера Владимира Зеленского о встрече на Донбассе, если посчитает необходимым", - заявил Песков.
Отметим, Зеленский предложил "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война".
Украинский лидер предложил встречу на фоне стягивания российских войск к границе Украины. Разведка сообщает о высоком уровне военной угрозы из-за таких действий РФ. Вместе с тем, НАТО, США и ЕС выражают поддержку Украине и призывают Россию убрать войска.
Напомним, Зеленский подписал закон о призыве резервистов в армию без мобилизации.
Ранее президент Владимир Зеленский отметил, что Украина требует от России отвести свои войска от границ.