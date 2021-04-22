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Путин сам даст ответ на предложение Зеленского встретиться на Донбассе, - Кремль

Автор: Анастасия Рокитна

Президенту России Владимиру Путину доложили о предложении украинского лидера Владимира Зеленского встретиться на Донбассе. Российский президент ответ даст сам.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Зеленский в своем видеообращении предложил Путину провести переговоры на Донбассе.

"Путин сам даст ответ на предложение украинского лидера Владимира Зеленского о встрече на Донбассе, если посчитает необходимым", - заявил Песков.

Отметим, Зеленский предложил "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война".

Украинский лидер предложил встречу на фоне стягивания российских войск к границе Украины. Разведка сообщает о высоком уровне военной угрозы из-за таких действий РФ. Вместе с тем, НАТО, США и ЕС выражают поддержку Украине и призывают Россию убрать войска.

Напомним, Зеленский подписал закон о призыве резервистов в армию без мобилизации.

Ранее президент Владимир Зеленский отметил, что Украина требует от России отвести свои войска от границ.

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