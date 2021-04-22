Путін сам дасть відповідь на пропозицію Зеленського зустрітися на Донбасі, - Кремль

Зеленський у своєму відеозверненні запропонував Путіну провести переговори на Донбасі.

"Путін сам дасть відповідь на пропозицію українського лідера Володимира Зеленського про зустріч на Донбасі, якщо вважатиме за необхідне", - заявив Пєсков.

Зазначимо, Зеленський запропонував "зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна".

Український лідер запропонував зустріч на тлі стягування російських військ до кордону України. Розвідка повідомляє про високий рівень воєнної загрози через такі дії РФ.

Разом з тим, НАТО, США та ЄС висловлюють підтримку Україні і закликають Росію прибрати війська.