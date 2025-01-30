Путін розуміє тільки тоді, коли з ним говорять жорстко, як Трамп, - президент Фінляндії

Російського диктатора Володимира Путіна потрібно змушувати до переговорів як це робить президент Дональд Трамп, а не схиляти до них.

Про це заявив Президент Фінляндії Александер Стубб, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle .

Стубб з обережним оптимізмом ставиться до прагнень Трампа досягти миру в Україні. Він припустив, що найближчими місяцями в Україні можливе перемир'я.

"Спочатку прагнутимуть перемир'я, на що піде від трьох до шести місяців, а потім і мирних переговорів", - сказав президент Фінляндії.

За його словами, найближчими місяцями та днями Україну необхідно підтримувати так, щоб вона мала сильну позицію на майбутніх можливих переговорах.

Щодо шансів посадити за стіл переговорів Путіна, Стубб вважає, що його потрібно примушувати до діалогу, а не схиляти до нього. Президент Фінляндії зазначив метод Трампа, який висунув Росії ультиматум.

"Особисто я думаю, що Путін розуміє тільки жорстку риторику. І саме такою мовою до нього зараз звертається Дональд Трамп", - зазначив Стубб.

Він також переконаний, що немає ризиків обговорення миру в Україні без участі самої України.

За словами фінляндського президента, Європа також має брати участь у цьому діалозі у тій чи іншій формі, оскільки в ньому вирішується і майбутнє європейських безпекових структур.