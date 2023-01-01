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Путін не розуміє, що українці зроблені із заліза: посол США про нічну атаку росіян

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Київ, Неділя 01 січня 2023 10:29
Путін не розуміє, що українці зроблені із заліза: посол США про нічну атаку росіян Фото: посол США в Україні Бріджит Брінк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В перші години Нового року росіяни атакували міста українців. Схоже, російський диктатор Володимир Путін досі не зрозумів, що українці зроблені із заліза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посла США в Україні Бріджит Брінк.

"Неймовірно. Росія холодно і боягузливо напала на Україну в перші години нового року. Путін, схоже, досі не розуміє, що українці зроблені із заліза. Америка абсолютно впевнена, що Україна переможе у 2023 році. Слава Україні!" - написала вона.

Нагадаємо, що в ніч на 1 січня російські війська атакували Україну з повітря. Ворог запускав, зокрема, безпілотники. Втім, 45 іранських дронів-камікадзе "Шахед" нашим силам ППО вдалося збити.

Додамо, що під ударом, зокрема, опинилися Київ та область. В столиці збита ракета впала у Шевченківському районі, а в Київській області зафіксували "приліт" по об'єкту інфраструктури.

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