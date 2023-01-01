Нічна атака на Київську область: пошкоджений об’єкт інфраструктури

Росія у ніч на 1 січня випустила по Київській області майже три десятки дронів. Внаслідок атаки пошкоджений об’єкт інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Київської ОВА Олексія Кулебу в Telegrram.

За його словами, російські війська цілилися в об'єкти енергетики у Київській області. Проте сили ППО відбили атаку дронів-камікадзе іранського виробництва типу Shahed.

"Попередньо, без постраждалих. Є пошкодження об'єкта інфраструктури. Усю ніч на місцях збиття працювали екстрені служби", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, Росія у новорічну ніч атакувала Україну ракетами та дронами. У небі над столицею військові знищили 32 ворожі цілі.

Всього у новорічну ніч сили ППО збили 45 дронів "Shahed-131/136".

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