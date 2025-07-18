Путін розгублений, а союзники шукають вихід: аналітик пояснив ризики від ультиматуму США

"Я думаю, що в Кремлі насправді не мають жодної зараз стратегії. Путін (ред. - російський президент) відомий тактик, він зараз, я впевнений, не має якогось конкретного рішення навіть, як реагувати на цю ситуацію", - зазначив експерт.

На його думку, Росія наразі шукає поради у Китаю, Індії та Туреччини щодо можливих сценаріїв врегулювання ситуації. Адже саме ці країни є ключовими покупцями російської нафти.

"Очевидно, що перша трійка - це Китай, Індія і Туреччина. Це ті країни, які найбільше закупають російську нафту", - сказав Самусь.

Він також наголосив, що президент Туреччини Реджеп Ердоган навряд чи готовий продовжувати співпрацю без додаткових вигод.

"Я впевнений, що Ердоган, знаючи, що ця нафта є кривавою, яка ще й може спричинити проблеми з Трампом, буде або відходити від цієї схеми, або вимагати якихось знижок - 50% чи більше", - припустив експерт.

Що ж до Індії, то, як зазначив аналітик, вона вже дала сигнал, що її влаштує будь-який постачальник нафти - дефіциту не очікується. Він додав, що на ринку нафти вистачає, тим більше, що зараз якраз до осені очікується вихід нових гравців.

Окрему увагу Самусь приділив позиції Китаю, який, на його думку, балансуватиме між інтересами підтримки Росії та збереженням доступу до європейських ринків.

"Для Китаю набагато важливішим є аспект доступу до європейських ринків. Їх не допустять, якщо Китай буде підтримувати Росію військовим чином", - пояснив експерт.

Проте Китай також переслідує стратегічну мету - послаблення впливу США. І в цьому контексті підтримка Росії може розглядатися як інструмент.

Експерт також припустив, що США можуть ввести санкції проти країн, які торгують із Росією, і ці процеси вже активно обговорюються на міжнародному рівні.

"Я впевнений, що це станеться до 2 вересня. Зараз відбувається очевидна консультація по цьому напрямку", - сказав він.

На завершення аналітик порадив країнам, які досі купують російську нафту, негайно шукати альтернативу, щоб уникнути економічних ризиків у осінньо-зимовий період.