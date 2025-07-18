Путин растерян, а союзники ищут выход: аналитик объяснил риски от ультиматума США

В Кремле пока нет четкой стратегии относительно дальнейших действий из-за ультиматума США. Китай, Индия и Турция осторожно оценивают свои риски в связи с возможными санкциями, которые могут существенно осложнить торговлю российской нефтью.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал аналитик, директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.
"Я думаю, что в Кремле на самом деле не имеют никакой сейчас стратегии. Путин (ред. - российский диктатор Владимир Путин) известный тактик, он сейчас, я уверен, не имеет какого-то конкретного решения даже, как реагировать на эту ситуацию", - отметил эксперт.
По его мнению, Россия сейчас ищет советы у Китая, Индии и Турции относительно возможных сценариев урегулирования ситуации. Ведь именно эти страны являются ключевыми покупателями российской нефти.
"Очевидно, что первая тройка - это Китай, Индия и Турция. Это те страны, которые больше всего закупают российскую нефть", - сказал Самусь.
Он также отметил, что президент Турции Реджеп Эрдоган вряд ли готов продолжать сотрудничество без дополнительных выгод.
"Я уверен, что Эрдоган, зная, что эта нефть является кровавой, которая еще и может вызвать проблемы с Трампом, будет или отходить от этой схемы, или требовать каких-то скидок - 50% или больше", - предположил эксперт.
Что касается Индии, то, как отметил аналитик, она уже дала сигнал, что ее устроит любой поставщик нефти - дефицита не ожидается. Он добавил, что на рынке нефти хватает, тем более, что сейчас как раз к осени ожидается выход новых игроков.
Отдельное внимание Самусь уделил позиции Китая, который, по его мнению, будет балансировать между интересами поддержки России и сохранением доступа к европейским рынкам.
"Для Китая гораздо важнее аспект доступа к европейским рынкам. Их не допустят, если Китай будет поддерживать Россию военным образом", - пояснил эксперт.
Однако Китай также преследует стратегическую цель - ослабление влияния США. И в этом контексте поддержка России может рассматриваться как инструмент.
Эксперт также предположил, что США могут ввести санкции против стран, которые торгуют с Россией, и эти процессы уже активно обсуждаются на международном уровне.
"Я уверен, что это произойдет до 2 сентября. Сейчас происходит очевидная консультация по этому направлению", - сказал он.
В завершение аналитик посоветовал странам, которые до сих пор покупают российскую нефть, немедленно искать альтернативу, чтобы избежать экономических рисков в осенне-зимний период.
Напомним, президент США Дональд Трамп предупредил, что страны, которые покупают российские экспортные товары, могут столкнуться с санкциями, если Москва не достигнет мирного соглашения с Украиной в течение 50 дней.
Как сообщает Reuters, введение этих тарифов может серьезно повлиять на экспорт российской нефти в Китай, Индию и Турцию - основных покупателей энергоносителей из России.
После этого в Индии, которая является одним из крупнейших импортеров, выразили готовность заменить российскую нефть в случае санкций Трампа.
Также в Государственном департаменте США сообщили, что Трамп настроен решительно реализовать свое видение завершения войны в Украине. Он планирует действовать агрессивно.
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