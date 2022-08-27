Путин решил подкупить деньгами беженцев из Украины: что известно
Президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах гражданам Украины, которые из-за войны вынужденно оказались на российской территории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Официальный портал правовой информации.
Согласно документу, гражданам Украины, которые прибыли в Россию после 18 февраля 2022 года, устанавливаются следующие выплаты:
- Ежемесячная пенсионная выплата - 10 000 рублей (165 долларов)
- Ежемесячная выплата инвалидам - 10 000 рублей (165 долларов)
- Доплата к пенсии или социальной выплате инвалидам I группы, детям инвалидам и пенсионерам старше 80 лет - 3 000 рублей (50 долларов)
- Ежемесячная выплата ветеранам Второй мировой войны - 5 000 рублей (83 доллара)
- Разовая выплата беременным женщинам - 10 000 рублей (165 долларов)
- Разовая выплата при рождении ребенка - 20 000 рублей (330 долларов)
- Ежемесячная выплата на ребенка до 18 лет - 4 000 рублей (66 долларов); на усыновленного ребенка - 15 000 (248 долларов) рублей, на студента до 23 лет - 4 000 рублей (66 долларов)
- Ежемесячная выплата родителю-одиночке на каждого ребенка - 10 000 рублей (165 долларов)
Отметим, по данным ООН, на российской территории может находиться до 2 млн беженцев с оккупированных территорий Украины. Такие цифры объясняются тем, что оккупационные войска блокируют возможность выехать в подконтрольные Украине районы.
Официальный Киев призывал граждан выезжать из оккупации любыми доступными путями, в том числе через Россию. Часть беженцев таким образом добирается в страны Балтии.
Напомним, ранее американский Институт изучения войны писал, что Москва фальшиво классифицирует граждан Украины как беженцев.
Весной сообщалось, что Россия похитила на новоокупированных территориях порядка 120 тысяч украинских детей. Украинская сторона также отмечала, что страна-агрессор расселяет тысячи украинцев в депрессивных регионах.
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