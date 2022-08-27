Путін вирішив підкупити грошима біженців з України: що відомо
Президент Росії Володимир Путін підписав указ про виплати громадянам України, які через війну вимушено опинилися на російській території.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Офіційний портал правової інформації.
Згідно з документом, громадянам України, які прибули до Росії після 18 лютого 2022 року, встановлюються такі виплати:
- Щомісячна пенсійна виплата - 10 000 рублів (165 доларів)
- Щомісячна виплата інвалідам - 10 000 рублів (165 доларів)
- Доплата до пенсії або соціальної виплати інвалідам I групи, дітям інвалідам і пенсіонерам старше 80 років - 3 000 рублів (50 доларів)
- Щомісячна виплата ветеранам Другої світової війни - 5 000 рублів (83 долара)
- Разова виплата вагітним жінкам - 10 000 рублів (165 доларів)
- Разова виплата при народженні дитини - 20 000 рублів (330 доларів)
- Щомісячна виплата на дитину до 18 років - 4 000 рублів (66 доларів); на усиновлену дитину - 15 000 (248 доларів) рублів, на студента до 23 років - 4 000 рублів (66 доларів)
- Щомісячна виплата батькам-одинакам на кожну дитину - 10 000 рублів (165 доларів)
Зазначимо, за даними ООН, на російській території може перебувати до 2 млн біженців з окупованих територій України. Такі цифри пояснюються тим, що окупаційні війська блокують можливість виїхати в підконтрольні Україні райони.
Офіційний Київ закликав громадян виїжджати з окупації будь-якими доступними шляхами, в тому числі через Росію. Частина біженців таким чином добирається в країни Балтії.
Нагадаємо, раніше американський Інститут вивчення війни писав, що Москва фальшиво класифікує громадян України як біженців.
Навесні повідомлялося, що Росія викрала на новоокупованих територіях близько 120 тисяч українських дітей. Українська сторона також зазначала, що країна-агресор розселяє тисячі українців у депресивних регіонах.
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