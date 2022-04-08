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Оккупанты похитили более 120 тысяч украинских детей, - Денисова

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Киев, Пятница 08 апреля 2022 19:17
Оккупанты похитили более 120 тысяч украинских детей, - Денисова Фото: оккупанты похитили и вывезли в Россию более 120 тысяч украинских детей (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Оккупанты похитили и вывезли в Россию более 120 тысяч украинских детей. Путин хочет передать их в приемные семьи по ускоренной процедуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Уполномоченную Верховной рады по правам человека Людмилу Денисову.

"Рашистские СМИ начали публиковать информацию об инициативе президента РФ по внесению изменений в законодательство для организации ускоренной процедуры усыновления детей из Донбасса", - написала омбудсмен в своем Facebook.

По ее словам, в госдуме уже прорабатываются соответствующие изменения в российское законодательство. Денисова отметила, что после этого возвращение ребенка родителям станет невозможным.

По разным источникам, оккупанты вывезли в Россию более 121 тысячи украинских детей. Это как дети-сироты, так и те, кто имеет родителей.

"В настоящее время известно, что часть детей вывезена оккупантами из Мариуполя в Донецк и в направление Таганрога", - уточнила Денисова.

Омбудсмен обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время войны России против Украины учесть эти факты нарушений прав украинских детей и военных преступлений российских оккупантов.

Напомним, 8 апреля оккупанты нанесли ракетный удар по вокзалу в Краматорске, погибли 50 человек, в том числе 5 детей.

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