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Путін реагує лише на силу. Єдиний шлях до миру - надати Україні зброю, - Клеверлі

Новость на русском →
Неділя 05 лютого 2023 12:41
Путін реагує лише на силу. Єдиний шлях до миру - надати Україні зброю, - Клеверлі Фото: міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Британія закликала надати Україні усе необхідне озброєння, адже це єдиний та найшвидший шлях до миру та перемоги над Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Британії Джеймса Клеверлі у колонці для Times of Malta.

Клеверлі зазначив, що амбіції російського диктатора Володимира Путіна не закінчуються завоюванням і анексією України. Він хоче перевернути світову політику. Міністр зазначив, що якщо Путіну це вдасться, він потягне всіх нас назад до епохи насильства та завоювань. З огляду на це, диктатору не можна дозволити перемогти.

"Як і всі авторитарні правителі, Путін реагує лише на силу своїх опонентів. У грудні минулого року він відкинув мирний план із 10 пунктів Володимира Зеленського. Тому друзі Великобританії та України роблять усе можливе, щоб принести Україні успіх на полі бою. І тому я радий, що Німеччина та США приєдналися до Великої Британії та відправили танки українцям. Дати українцям інструменти, необхідні для завершення завдання, - це найшвидший і навіть єдиний шлях до миру", - зазначив міністр.

Клеверлі додав, що коли ми вступаємо у другий рік війни в Європі, нам знадобляться рішучість і сила волі. Це буде важко, а попереду очікують багато випробувань.

Як повідомлялося раніше, прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак запевнив, що Лондон працює над тим, аби військова допомога якнайшвидше прибула на фронт в Україні.

До того ж, українські захисники швидко освоїли керування британськими танками Challenger 2.

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