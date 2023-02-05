Путин реагирует только на силу. Единственный путь к миру - предоставить Украине оружие, - Клеверли

Британия призвала предоставить Украине все необходимое вооружение, ведь это единственный и самый быстрый путь к миру и победе над Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Британии Джеймса Клеверли в колонке для Times of Malta .

Клеверли отметил, что амбиции российского диктатора Владимира Путина не заканчиваются завоеванием и аннексией Украины. Он хочет перевернуть мировую политику. Министр отметил, что если Путину это удастся, он потянет всех нас обратно в эпоху насилия и завоеваний. Учитывая это, диктатору нельзя позволить победить.

"Как и все авторитарные правители, Путин реагирует только на силу своих оппонентов. В декабре прошлого года он отверг мирный план из 10 пунктов Владимира Зеленского. Поэтому друзья Великобритании и Украины делают все возможное, чтобы принести Украине успех на поле боя. И потому я рад, что Германия и США присоединились к Великобритании и отправили танки украинцам. Дать украинцам инструменты, необходимые для завершения задания - это самый быстрый и даже единственный путь к миру", - отметил министр.

Клеверли добавил, что когда мы вступаем во второй год войны в Европе, нам понадобится решительность и сила воли. Это будет тяжело, а впереди предстоит много испытаний.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Британии Риши Сунак заверил, что Лондон работает над тем, чтобы военная помощь как можно быстрее прибыла на фронт в Украину.

Кроме того, украинские защитники быстро освоили управление британскими танками Challenger 2.

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