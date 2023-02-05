ua ru
Вс, 05 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Путин реагирует только на силу. Единственный путь к миру - предоставить Украине оружие, - Клеверли

Новина українською →
Воскресенье 05 февраля 2023 12:41
Путин реагирует только на силу. Единственный путь к миру - предоставить Украине оружие, - Клеверли Фото: министр иностранных дел Британии Джеймс Клэверли (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Британия призвала предоставить Украине все необходимое вооружение, ведь это единственный и самый быстрый путь к миру и победе над Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Британии Джеймса Клеверли в колонке для Times of Malta.

Клеверли отметил, что амбиции российского диктатора Владимира Путина не заканчиваются завоеванием и аннексией Украины. Он хочет перевернуть мировую политику. Министр отметил, что если Путину это удастся, он потянет всех нас обратно в эпоху насилия и завоеваний. Учитывая это, диктатору нельзя позволить победить.

"Как и все авторитарные правители, Путин реагирует только на силу своих оппонентов. В декабре прошлого года он отверг мирный план из 10 пунктов Владимира Зеленского. Поэтому друзья Великобритании и Украины делают все возможное, чтобы принести Украине успех на поле боя. И потому я рад, что Германия и США присоединились к Великобритании и отправили танки украинцам. Дать украинцам инструменты, необходимые для завершения задания - это самый быстрый и даже единственный путь к миру", - отметил министр.

Клеверли добавил, что когда мы вступаем во второй год войны в Европе, нам понадобится решительность и сила воли. Это будет тяжело, а впереди предстоит много испытаний.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Британии Риши Сунак заверил, что Лондон работает над тем, чтобы военная помощь как можно быстрее прибыла на фронт в Украину.

Кроме того, украинские защитники быстро освоили управление британскими танками Challenger 2.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Великобритания Война России против Украины
NEWS
В Украине постепенно растет потребление электроэнергии, но дефицит снизился, - "Укрэнерго"
В Украине постепенно растет потребление электроэнергии, но дефицит снизился, - "Укрэнерго"
DAILY
Затяжная война? К чему Украина готовится весной и что может испортить планы Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Затяжная война? К чему Украина готовится весной и что может испортить планы Путина