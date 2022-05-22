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Путин - разжигатель войны. Наша цель не допустить победу РФ в Украине, - МИД Франции

Фото: президент РФ Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Франция считает российского президента Владимира Путина разжигателем войны. Поэтому будет действовать так, чтобы не допустить победы РФ в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря при французском МИД Клемана Бона в эфире "Europe1".

"Цель Франции заключается в недопущении победы РФ в Украине и в том, чтобы освободить Украину от российских войск. Разжигатель войны - это мистер Путин. Мы предоставляем Украине средства, сами не воюя, чтобы она сопротивлялась от агрессии. Они не провоцировали войну в России. Они стремятся освободиться от страны, которая их оккупирует как суверенное государство", - отметил он.

Напомним, в начале мая Франция отправила Украине 15-й гуманитарный конвой ориентировочной стоимостью 200 тысяч евро.

Добавим, в середине апреля Украина получила от Франции кареты скорой помощи и аварийно-спасательное оборудование.

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Владимир ПутинФранцияВойна России против Украины