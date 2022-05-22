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Путін - розпалювач війни. Наша ціль не допустити перемогу РФ в Україні, - МЗС Франції

Фото: президент РФ Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Франція вважає російського президента Володимира Путіна розпалювачем війни. Тому діятиме так, аби не допустити перемоги РФ у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря при французькому МЗС Клемана Бона в ефірі "Europe1".

"Мета Франції полягає у недопущенні перемоги РФ в Україні та у тому, щоб звільнити Україну від російських військ. Розпалювач війни - це містер Путін. Ми надаємо Україні кошти, самі не воюючи, щоб вона чинила опір від агресії. Вони не провокували війну у Росії. Вони прагнуть звільнитися від країни, яка їх окупує як суверенну державу", - зазначив він.

Нагадаємо, на початку травня Франція відправила Україні 15-й гуманітарний конвой орієнтовною вартістю 200 тисяч євро.

Додамо, в середині квітня Україна отримала від Франції карети швидкої допомоги та аварійно-рятувальне обладнання.

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Володимир ПутінФранціяВійна Росії проти України