UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Путин разъяснил предложения по признанию "ЛДНР", - Макрон

Автор: Артур Родивилов

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что получил от президента Владимира Путина разъяснения по предложениям России о признании "ЛДНР". Стороны обсудили выполнение "Минска"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию по итогам встречи лидеров.

"Я завтра лечу в Киев, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским. И мы в координации с Олафом Шольцем (канцлером Германии - ред.) продолжаем усилия в нормандском формате, чтобы выполнить в полном объеме минские соглашения, чтобы урегулировать конфликт на Донбассе", - заявил Макрон.

Он призвал стороны продолжать продвигаться по конкретным шагам для выполнения "Минска" "четко и полностью".

"Мы смогли продвинуться по определенным техническим моментам. Я благодарен Зеленскому за конкретные обязательства, в частности, отозвать закон, не отвечающий минским соглашениям. Также было получено разъяснение по поводу предлагаемых в России законопроектов, но он заверил, что этого не будет, если это не соответствует минским соглашениям" - рассказал Макрон.

Напомним, в Государственную думу РФ внесли проект обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики". Однако его пресс-секретарь Дмитрий Песков раскритиковал инициативу, поскольку она может только усилить напряженность.

Отметим, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что признание "ЛДНР" станет очевидным выходом России из минских соглашений. А спикер Верховной рады Руслан Стефанчук подчеркнул, что возможное признание "ЛДНР" - это "путь в пропасть".

Читайте РБК-Украина в Google News
ОРДЛОВладимир Путин