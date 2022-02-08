Путін роз'яснив пропозиції щодо визнання "ЛДНР", - Макрон

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію за підсумками зустрічі лідерів.

"Я завтра лечу до Києва, щоб зустрітися з Володимиром Зеленським. І ми в координації з Олафом Шольцем (канцлером Німеччини - ред.) продовжуємо зусилля в нормандському форматі, щоб виконати в повному обсязі мінські угоди, щоб врегулювати конфлікт на Донбасі", - заявив Макрон.

Він закликав сторони продовжувати просуватися конкретними кроками для виконання "Мінська" "чітко і повністю".

"Ми змогли просунутися щодо певних технічних моментів. Я вдячний Зеленському за конкретні зобов'язання, зокрема, відкликати закон, що не відповідає мінським угодам. Також було отримано роз'яснення з приводу пропонованих в Росії законопроєктів, але він запевнив, що цього не буде, якщо це не відповідає мінським угодам" - розповів Макрон.