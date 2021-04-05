Путин разрешил себе еще дважды баллотироваться в президенты
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который дает ему право также баллотироваться на пост главы государства еще два раза. Документ был разработан для реализации одного из новых положений конституции России.
Об этом сообщает агентство "ТАСС".
Согласно одной из новелл российской конституции, ограничение числа сроков применяется к действующему главе государства без учета его прежних сроков на посту президента. Таким образом, Путин сможет баллотироваться еще на два срока.
Кроме того, на пост президента может быть избран гражданин России не моложе 35 лет. При этом он должен проживать в РФ на постоянной основе не менее 25 лет, и никогда ранее не имел другого гражданства или вида на жительство.
Напомним, 4 июля прошлого года вступила в силу новая конституция РФ. Главным пунктом поправок в конституцию России стало обнуление президентских сроков Владимира Путина, который сможет законно баллотироваться на выборах в 2024 и 2030 годах.
Кроме того, ранее Путин заявлял, что еще не определился с участием в выборах в 2024 году после обнуления сроков.
Добавим, что в России 41% граждан выступают против следующего президентского срока Владимира Путина. Это самый высокий показатель с 2014 года, об этом в феврале сообщил "Левада-центр".