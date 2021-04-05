Путин разрешил себе еще дважды баллотироваться в президенты

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который дает ему право также баллотироваться на пост главы государства еще два раза. Документ был разработан для реализации одного из новых положений конституции России.

Согласно одной из новелл российской конституции, ограничение числа сроков применяется к действующему главе государства без учета его прежних сроков на посту президента. Таким образом, Путин сможет баллотироваться еще на два срока.

Кроме того, на пост президента может быть избран гражданин России не моложе 35 лет. При этом он должен проживать в РФ на постоянной основе не менее 25 лет, и никогда ранее не имел другого гражданства или вида на жительство.