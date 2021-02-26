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Более 40% россиян против следующего президентского срока Путина 

Новина українською → Москва, Пятница 26 февраля 2021 14:43
Более 40% россиян против следующего президентского срока Путина  Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Андрей Козловский

В Российской Федерации 41% граждан выступают против следующего президентского срока Владимира Путина. Это самый высокий показатель с 2014 года.

Об этом сообщает "Левада-центр".

Таким образом, противники пребывания Путина на президентском посту после 2024 года чаще всего указывают на слишком долгий период правления, необходимость смены власти, социальные проблемы и его возраст.

Как сообщается, Владимир Путин будет баллотироваться на пост президента РФ в 2024 году, однако по данным 52% россиян выберут другого кандидата на выборах. При этом 48% хотели бы, чтобы Путин был президентом после 2024 года. Они признают "его заслуги перед страной, личные достоинства и хорошую внешнею политику".

Среди молодежи (18-24 года) 57% не хотели бы видеть Путина как президента после 2024 года, однако около 31% выступают за его следующий срок. Для возрастной группы 55 лет - 31% и 59% соответственно.

Напомним, ранее Путин заявил, что еще определился с участием в выборах в 2024 году после обнуления сроков.

"Я для себя еще не принял решение, пойду или не пойду на выборы в 2024 году. Но что касается стабильного развития страны, это многого стоит. Формально это разрешение есть от народа. Делать или не делать это? Посмотрю", - отметил Путин.

Кроме того, он инициировал возможность для бывших президентов России, которые покинули пост досрочно или после истечения срока, пожизненно занимать должность сенатора.

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