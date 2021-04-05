Путін дозволив собі ще двічі балотуватися в президенти

Президент Російської Федерації Володимир Путін підписав закон, який дає йому право балотуватися на посаду глави держави ще два рази. Документ був розроблений для реалізації одного з нових положень конституції Росії.

Згідно з однією з новел російської конституції, обмеження кількості строків застосовується до чинного глави держави без урахування його колишніх термінів на посаді президента. Таким чином, Путін зможе балотуватися ще на два терміни.

Крім того, на посаду президента може бути обраний громадянин Росії не молодше 35 років. При цьому він повинен проживати в РФ на постійній основі не менше 25 років, і ніколи раніше не мав іншого громадянства або посвідки на проживання.