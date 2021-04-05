Путін дозволив собі ще двічі балотуватися в президенти
Президент Російської Федерації Володимир Путін підписав закон, який дає йому право балотуватися на посаду глави держави ще два рази. Документ був розроблений для реалізації одного з нових положень конституції Росії.
Про це повідомляє агентство "ТАСС".
Згідно з однією з новел російської конституції, обмеження кількості строків застосовується до чинного глави держави без урахування його колишніх термінів на посаді президента. Таким чином, Путін зможе балотуватися ще на два терміни.
Крім того, на посаду президента може бути обраний громадянин Росії не молодше 35 років. При цьому він повинен проживати в РФ на постійній основі не менше 25 років, і ніколи раніше не мав іншого громадянства або посвідки на проживання.
Нагадаємо, 4 липня минулого року набрала чинності нова конституція РФ. Головним пунктом поправок в конституцію Росії стало обнулення президентських термінів Володимира Путіна, який зможе законно балотуватися на виборах до 2024 і 2030 роках.
Крім того, раніше Путін заявляв, що ще не визначився з участю у виборах у 2024 році після обнулення термінів.
Додамо, що в Росії 41% громадян виступають проти наступного президентського терміну Володимира Путіна. Це найвищий показник з 2014 року, про це в лютому повідомив "Левада-центр".