Путин разрешил российским военным блокировать Керченский пролив

Российские военные получили право блокировать территории и акватории объектов , которые находятся под охраной Росгвардии. В этот перечень вошел Керченский пролив и мост через него.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента РФ Владимира Путина, опубликованном на портале правовой информации .

В документе отмечается, что Путин внес изменения в Федеральный закон "О войсках национальной гвардии РФ". Согласно новой редакции, российские военные получили право блокировать "охраняемые территории и акватории при пресечении попыток незаконного проникновения", охраняемых войсками национальной гвардии (Росгвардии)".

В пояснительной записке к документу отмечается, что Росгвардия охраняет акваторию Керченского пролива, мостовый переход через него и энергомост с Крымом. С момента подписания указа Путиным российские военные смогут проводить оцепление охраняемых территорий при попытке незаконно пересечь и проникнуть в акваторию, а также в случае попытке покинуть ее.