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Путин разрешил российским военным блокировать Керченский пролив

Автор: Дмитрий Кузнецов

Российские военные получили право блокировать территории и акватории объектов, которые находятся под охраной Росгвардии. В этот перечень вошел Керченский пролив и мост через него.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента РФ Владимира Путина, опубликованном на портале правовой информации.

В документе отмечается, что Путин внес изменения в Федеральный закон "О войсках национальной гвардии РФ". Согласно новой редакции, российские военные получили право блокировать "охраняемые территории и акватории при пресечении попыток незаконного проникновения", охраняемых войсками национальной гвардии (Росгвардии)".

В пояснительной записке к документу отмечается, что Росгвардия охраняет акваторию Керченского пролива, мостовый переход через него и энергомост с Крымом. С момента подписания указа Путиным российские военные смогут проводить оцепление охраняемых территорий при попытке незаконно пересечь и проникнуть в акваторию, а также в случае попытке покинуть ее.

Напомним, 24 апреля Россия на полгода запретила проход иностранных военных кораблей и других государственных судов в районах Крымской акватории.

Причины блокировки Керченского пролива Россией подробно рассмотрены в материале РБК-Украина "Опасные игры. Зачем Россия перекрыла Керченский пролив и чем может ответить Украина".

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Владимир ПутинРоссийская ФедерацияЧерное мореКерченский мост