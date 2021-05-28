У Зеленского объяснили причины блокирования Россией Керченского пролива
Глава представительства президента в Автономной республике Крым Антон Кориневич назвал причины блокирования Российской Федерацией Керченского пролива. По его словам, агрессивные действия РФ направлены не так на нанесение экономических убытков Украине, как на политические дивиденды.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Опасные игры. Зачем Россия перекрыла Керченский пролив и чем может ответить Украина".
"Формально проход для коммерческих, торговых судов через пролив не закрыт. То есть они могут ходить в порты Бердянска, Мариуполя и наоборот. Тут скорее есть элемент давления на Украину и желание показать международному сообщество, что РФ считает эти морские пространства своими. Я бы сказал, что тут скорее политические мотивы, чем экономические", - объяснил Кориневич.
Политический аспект заключается в том, что Россия в нарушение правил морского судоходства перекрыла свободный доступ к международному проливу. При этом, извещение о перекрытии акваторий даже не опубликовано в системе международных оповещений NAVAREA, что свидетельствует от том, что РФ считает их своим территориальным морем.
Также Кориневич отметил, что чрезвычайная ситуация в акватории Азовского моря может потребовать экстренного присутствия спасательных и ремонтных кораблей, в том числе и украинских, но из-за ограничений, введенных РФ, туда не смогут попасть нероссийские суда.
Напомним, 24 апреля Россия на полгода запретила проход иностранных военных кораблей и других государственных судов в районах Крымской акватории.
Также РБК-Украина писало, что военный комитет НАТО обсудил в Брюсселе угрозу Украине со стороны России.