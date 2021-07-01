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Путін дозволив російським військовим блокувати Керченську протоку

Автор: Дмитрий Кузнецов

Російські військові отримали право блокувати території та акваторії об'єктів, які знаходяться під охороною Росгвардіі. У цей перелік увійшов Керченська протока і міст через нього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента РФ Володимира Путіна, опублікованому на порталі правової інформації.

У документі наголошується, що Путін вніс зміни до Федерального закону "про війська Національної гвардії РФ". Згідно з новою редакцією, російські військові отримали право блокувати "охоронювані території і акваторії при припиненні спроб незаконного проникнення", охоронюваних військами Національної гвардії (Росгвардії)".

У пояснювальній записці до документа наголошується, що Росгвардія охороняє акваторію Керченської протоки, мостовий перехід через нього і енергоміст з Кримом. З моменту підписання указу Путіним російські військові зможуть проводити оточення охоронюваних територій при спробі незаконно перетнути і проникнути в акваторію, а також у разі спробі покинути її.

Нагадаємо, 24 квітня Росія на пів року заборонила прохід іноземних військових кораблів та інших державних суден у районах Кримської акваторії.

Причини блокування Керченської протоки Росією детально розглянуті в матеріалі РБК-Україна "Небезпечні ігри. Навіщо Росія перекрила Керченську протоку і чим може відповісти Україна".

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