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Путин рассказал, зачем встречался с Байденом: от него многое зависит

Автор: РБК-Украина

Президент России Владимир Путин объяснил необходимость встречи с президентом США Джо Байденом. По его мнению, от американского президента многое зависит.

Об этом он заявил в ходе прямой линии.

В частности, ему задали вопрос о том, проводить переговоры с Байденом, если после этого вводятся новые санкции против России.

"От президента Соединенных Штатов многое зависит, хотя там своя политическая система, есть определенные противовесы. На то, что вы обратили внимание - это важный вопрос. Но он, на мой взгляд, в другой плоскости лежит, чем зависит что-то в данном случае от президента США или не зависит", - отметил Путин.

По его словам, США видят, что Россия продолжает развиваться, а ВВП Китая превысил американский.

"Партнеры в Штатах это понимают с одной стороны - вот и встреча в Женеве. Тогда как с другой стороны - стараются сохранить положение. Вот вам и угрозы, провокации, санкции", - подчеркнул российский президент.

Напомним, после саммита в Женеве Байден заявил, что хочет стабильных отношений с Путиным, в том числе, в вопросах ядерного нераспространения и изменения климата.

Украинская сторона считает, что саммит Путина и Байдена показал, что настало время заставить Россию уйти с Донбасса и Крыма.

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