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Байден рассказал, какими он видит отношения с Путиным

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Вашингтон, Вторник 29 июня 2021 08:40
Байден рассказал, какими он видит отношения с Путиным Фото: президент РФ Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент США Джо Байден хочет стабильных отношений с президентом России Владимиром Путиным. В частности, в вопросах ядерного нераспространения и изменения климата.

Об этом он заявил во время выступления на мероприятии Национального комитета Демократической партии США по сбору средств, сообщает пресс-служба Белого дома.

Вместе с тем, президент США пообещал принять ответные меры в случае кибератак и вмешательства в американскую экономику.

"Я дал понять президенту Путину в России, что отношения между Америкой и РФ должны быть стабильными и предсказуемыми, мы должны иметь возможность сотрудничать там, где у нас есть общие интересы, - в вопросах ядерного нераспространения и изменения климата", - сказал Байден.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уверен, что на встрече Байдена с Путиным в Женеве не было никаких обещаний насчет украинской стороны.

Отметим, по итогам саммита в Женеве российский президент Владимир Путин заявил, что стороны обсудили Украину, и Джо Байден поддержал выполнение минских соглашений.

Кроме того, Путин и Байден договорились вернуть послов в Москву и Вашингтон.

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