Путін розповів, навіщо зустрічався з Байденом: від нього багато залежить

Зокрема, йому поставили питання про те, чи проводити переговори з Байденом, якщо після цього вводяться нові санкції проти Росії.

"Від президента Сполучених Штатів багато що залежить, хоча там своя політична система, є певні противаги. На те, що ви звернули увагу - це важливе питання. Але воно, на мій погляд, в іншій площині лежить, ніж залежить щось в даному випадку від президента США або не залежить", - зазначив Путін.

За його словами, США бачать, що Росія продовжує розвиватися, а ВВП Китаю перевищив американський.

"Партнери в Штатах це розуміють з одного боку - ось і зустріч в Женеві. Тоді як з іншого боку - намагаються зберегти стан. Ось вам і погрози, провокації, санкції", - підкреслив російський президент.