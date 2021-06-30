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Путін розповів, навіщо зустрічався з Байденом: від нього багато залежить

Автор: РБК-Україна

Президент Росії Володимир Путін пояснив необхідність зустрічі з президентом США Джо Байденом. На його думку, від американського президента багато що залежить.

Про це він заявив в ході прямої лінії.

Зокрема, йому поставили питання про те, чи проводити переговори з Байденом, якщо після цього вводяться нові санкції проти Росії.

"Від президента Сполучених Штатів багато що залежить, хоча там своя політична система, є певні противаги. На те, що ви звернули увагу - це важливе питання. Але воно, на мій погляд, в іншій площині лежить, ніж залежить щось в даному випадку від президента США або не залежить", - зазначив Путін.

За його словами, США бачать, що Росія продовжує розвиватися, а ВВП Китаю перевищив американський.

"Партнери в Штатах це розуміють з одного боку - ось і зустріч в Женеві. Тоді як з іншого боку - намагаються зберегти стан. Ось вам і погрози, провокації, санкції", - підкреслив російський президент.

Нагадаємо, після саміту в Женеві Байден заявив, що хоче стабільних відносин з Путіним, в тому числі, в питаннях ядерного нерозповсюдження та зміни клімату.

Українська сторона вважає, що саміт Путіна і Байдена показав, що настав час змусити Росію піти з Донбасу і Криму.

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