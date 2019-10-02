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Путин рассказал, чего ожидает от Зеленского

Новости » Политика    02.10.2019 - 18:02
Путин рассказал, чего ожидает от Зеленского
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

По мнению президента РФ, Зеленский должен решить, как развивать отношения с Донбассом

Президент Российской Федерации Владимир Путин ожидает, что президент Украины Владимир Зеленский решит вопрос о том, как будут развиваться отношения с Донбассом. Об этом заявил Путин во время сессии Российской энергетической недели, передает РБК-Украина.

По словам Путина, Зеленский получил тяжелое наследие от своих предшественников.

"Это тяжелое наследие, и, конечно, Зеленскому предстоит много решить, но прежде всего, конечно, нужно решить вопрос с тем, как будут развиваться отношения Украины с Донбассом", - сообщил президент России.

Напомним, 1 октября украинская делегация подписала "формулу Штайнмайера" во время заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске. По словам Зеленского, документ имплементируют в новый закон о статусе Донбасса. Закон начнет действовать, когда на Донбассе пройдут выборы согласно украинской Конституции.

Новый закон об особом статусе Донбасса должны рассмотреть в Верховной раде после встречи в нормандском формате. В Кремле заявили, что такая встреча может состояться лишь после разведения войск в Петровском и Золотом.


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