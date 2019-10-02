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Путін розповів, чого очікує від Зеленського

Новини » Політика    02.10.2019 - 18:02
Путін розповів, чого очікує від Зеленського
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

На думку президента РФ, Зеленський повинен вирішити, як розвивати відносини з Донбасом

Президент Російської Федерації Володимир Путін чекає, що президент України Володимир Зеленський вирішить питання про те, як будуть розвиватися відносини з Донбассом. Про це заявив Путін під час сесії Російської енергетичної тижні, передає РБК-Україна.

За словами Путіна, Зеленський отримав важку спадщину від своїх попередників.

"Це важкий спадок, і, звичайно, Зеленському належить вирішити багато, але насамперед, звичайно, потрібно вирішити питання з тим, як будуть розвиватися відносини України з Донбасом", - повідомив президент Росії.

Нагадаємо, 1 жовтня українська делегація підписала "формулу Штайнмайера" під час засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) у Мінську. За словами Зеленського, документ імплементують у новий закон про статус Донбасу. Закон почне діяти, коли на Донбасі пройдуть вибори згідно української Конституції.

Новий закон про особливий статус Донбасу повинні розглянути у Верховній раді після зустрічі в нормандському форматі. У Кремлі заявили, що така зустріч може відбутися лише після розведення військ в Петровському і Золотом.

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