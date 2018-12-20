Путин рассказал, когда будет рассмотрен вопрос освобождения украинских моряков

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Путин заявил, что судьба украинских моряков будет решаться после завершения уголовного дела

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что вопрос освобождения украинских моряков будет рассматриваться после завершения уголовного дела. Об этом он заявил сегодня, 20 декабря, в ходе итоговой пресс-конференции.

Путин заявил, что украинских военнослужащих послали в Керченский пролив и "расчитывали, что кто-то из них погибнет и большое недовольство вызвало в правящих кругах то обстоятельство, что никто не погиб". Путин также заявил, что на данный момент в РФ идет следствие по украинским морякам.

"Обмен. Мы занимались. Все время занимались. Господин Медведчук (Виктор Медведчук, - ред.) по поручению Порошенко (президента Украины Петра Порошенко, - ред.) это делает..Постоянно этим занимается и недавно совсем (Медведчук, - ред.) приезжал в Москву и ставил вопрос об освобождении украинских военных, задержанных в Керченском проливе, точнее в Черном море. И Медведчук ставил этот вопрос. Но я уже сказал, эти вопросы можно будет решать после завершения уголовного дела", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Путин назвал "провокацией" события в Керченском проливе, которая, по его словам, выгодна действующей украинской власти.

Отметим, в ходе атаки РФ в Керченском проливе в плен были захвачены 24 украинских моряка, которые являются военнопленными.