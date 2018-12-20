Путін розповів, коли буде розглянуто питання звільнення українських моряків

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін заявив, що доля українських моряків буде вирішуватися після завершення кримінальної справи

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що питання звільнення українських моряків буде розглядатися після завершення кримінальної справи. Про це він заявив сьогодні, 20 грудня, під час підсумкової прес-конференції.

Путін заявив, що українських військовослужбовців послали в Керченську протоку і "розраховували, що хтось з них загине і викликало велике невдоволення в правлячих колах та обставина, що ніхто не загинув". Путін також заявив, що на даний момент в РФ йде слідство щодо українських моряків.

"Обмін. Ми займалися. Весь час займалися. Пан Медведчук (Віктор Медведчук, - ред.) за дорученням Порошенка (президента України Петра Порошенка, - ред.) це робить..Постійно цим займається і зовсім недавно (Медведчук, - ред.) приїжджав до Москви і ставив питання про звільнення українських військових, затриманих в Керченській протоці, точніше в Чорному морі. І Медведчук ставив це питання. Але я вже сказав, ці питання можна буде вирішувати після завершення кримінальної справи", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Путін назвав "провокацією" події в Керченській протоці, яка, за його словами, вигідна чинній українській владі.

Відзначимо, в ході атаки РФ у Керченській протоці в полон було захоплено 24 українських морякв, які є військовополоненими.