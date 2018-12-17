Еще один моряк заявил, что считает себя военнопленным

Фото: Николай Полозов (из открытых источников)

Девятый моряк считает себя военнопленным

Украинский моряк Сергей Цыбизов, который является членом экипажа малого бронированного артиллерийского катера ВМС Украины, заявил, что считает себя военнопленным. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение адвоката Николая Полозова в Facebook.

"Как и другие восемь военнопленных украинских моряка, которые ранее были допрошены, Сергей Цыбизов заявил под протокол, что считает себя военнопленным. От дачи иных показаний он отказался", - написал он.

Полозов отметил, что Цыбизов был в бодром расположении духа, не жаловался на давление со стороны администрации СИЗО.

"Сергей сообщил, что у него периодически побаливает сердце. По его словам щемит. От 15 минут до часа такие ощущения продолжаются. Он уже обратился к врачу СИЗО Лефортово. Надеется, что в ближайшие дни его осмотрят", - добавил адвокат.

Напомним, ранее сообщалось, что до Нового года адвокаты встретятся со всеми военнопленными моряками, захваченными вследствие агрессии РФ против Украины в Азовском море.

Как писало РБК-Украина, освобождение украинских моряков, которых Россия захватила в ходе атаки в Керченском проливе, будет обусловлено исключительно политическим решением.