Путин раскрыл название вакцины от COVID, которой его привили

Президент России Владимир Путин привился от COVID российской вакциной "Спутник V" . При этом у него не было серьезных побочных эффектов.

"Я исходил из того, что мне нужно быть защищенным как можно дольше и принял для себя решение привиться "Спутником V". Тем более, что вооруженные силы у нас прививаются "Спутником V", а я все-таки верховный главнокомандующий", - отметил Путин.

Он добавил, что у него не было побочных эффектов после первой дозы, а после второй немного поднялась температура тела.