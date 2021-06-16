Регулятор ЕС может отложить одобрение российской вакцины "Спутник V", - Reuters

Утверждение Евросоюзом российской вакцины против коронавируса "Спутник V" будет отложено из-за пропуска 10 июня крайнего срока для предоставления данных о препарате. Его регистрация может быть отложена до конца года.

Об этом сообщило агентство Rueters со ссылкой на источники в правительстве Германии.

"Утверждение "Спутник V" будет отложено, вероятно до сентября, а может быть и до конца года", - сказал собеседник издания.

Еще один источник агентства отметил, что 10 июня истек срок, когда российская сторона должна была подать данные о препарате.

Ранее ожидалось, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) завершит изучение российской вакцины и вынесет решение по ней в мае или июне.