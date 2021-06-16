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Регулятор ЕС может отложить одобрение российской вакцины "Спутник V", - Reuters

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Брюссель, Среда 16 июня 2021 16:27
Регулятор ЕС может отложить одобрение российской вакцины "Спутник V", - Reuters Фото: ЕС может отложить регистрацию российской вакцины "Спутник V" (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Утверждение Евросоюзом российской вакцины против коронавируса "Спутник V" будет отложено из-за пропуска 10 июня крайнего срока для предоставления данных о препарате. Его регистрация может быть отложена до конца года.

Об этом сообщило агентство Rueters со ссылкой на источники в правительстве Германии.

"Утверждение "Спутник V" будет отложено, вероятно до сентября, а может быть и до конца года", - сказал собеседник издания.

Еще один источник агентства отметил, что 10 июня истек срок, когда российская сторона должна была подать данные о препарате.

Ранее ожидалось, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) завершит изучение российской вакцины и вынесет решение по ней в мае или июне.

Напомним, Словакия отказалась от закупки российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Причина заключается в том, что жители страны избегают этой вакцины.

Отметим, ранее Украина запретила въезд иностранцам, которые вакцинированы "Спутником V". Причина в том, что эта вакцина не предусмотрена перечнем ВОЗ.

Как сообщало РБК-Украина, Бразилия рекомендует отказаться от российской вакцины. Там объяснили, что существуют риски, связанные с эффективностью и безопасностью вакцины.

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