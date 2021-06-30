Путін розкрив назву вакцини від COVID, якою його прищепили

Президент Росії Володимир Путін прищепився від COVID російської вакциною "Супутник V" . При цьому у нього не було серйозних побічних ефектів.

Про це він заявив в ході прямої лінії.

"Я виходив з того, що мені треба бути захищеним якомога довше і прийняв для себе рішення прищепитися "Супутником V". Тим більше, що збройні сили у нас прищеплюються "Супутником V", а я все-таки верховний головнокомандувач", - зазначив Путін.

Він додав, що у нього не було побічних ефектів після першої дози, а після другої трохи піднялася температура тіла.