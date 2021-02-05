Путин раскачивает Евросоюз, чтобы переформатировать его, - Данилов

Фото: Алексей Данилов (РБК-Украина)

Президент России Владимир Путин раскачивает Европейский союз, чтобы переформатировать его. Он заинтересован в том, чтобы убрать ЕС с политической арены.

Об этом на онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, на сегодня именно Европа находится в опасном состоянии относительно дальнейших намерений Путина.

"Для него наша страна не является конечной целью. Для него … полное переформатирование ситуации в Евросоюзе, чтобы он был посажен за условный стол США-Россия-Китай - три страны, которые должны решать, что будет в мире. Это его задание, которое он не снимает с повестки дня, для этого ему надо раскачивать Европу и Евросоюз", - отметил Данилов.

Отметим, Путин на форуме в Давосе заявил, что Россия и Европа должны быть вместе. Он также подчеркнул, что у них фактически общая культура и, по сути, это "одна цивилизация".

Напомним, ранее Данилов назвал условие для начала новых отношений между Украиной и Россией. По его мнению, для этого российская сторона должна полностью вывести свои войска с территории Украины.