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Данилов назвал условие для начала новых отношений между Украиной и Россией

Киев, Вторник 26 января 2021 13:24
Данилов назвал условие для начала новых отношений между Украиной и Россией
Фото: Алексей Данилов (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

После аннексии Крыма и развязывания войны на части Донбасса Украина считает Россию страной-агрессором. Начало новых отношений между странами возможно лишь тогда, когда последний российский солдат покинет территорию Украины.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Новая история взаимоотношений возможна только после полного освобождения украинских территорий, выдачи военных преступников, государственных изменников, наказание виновных в планировании и осуществлении военной агрессии против нашей страны, - только после того, как последний российский солдат покинет территорию Украины. Мы вас сюда не звали", - заявил Данилов.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина окончательно порвала с "русским миром". Будущее Украины теперь связано с западными странами.

Также РБК-Украина писало, что в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) считают, что президент России Владимир Путин не готов закончить войну на Донбассе.

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