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Путін розгойдує Євросоюз, щоб переформатувати його, - Данілов

Київ, П'ятниця 05 лютого 2021 17:14
Путін розгойдує Євросоюз, щоб переформатувати його, - Данілов
Фото: Олексій Данілов (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент Росії Володимир Путін розгойдує Європейський союз, щоб переформатувати його. Він зацікавлений в тому, щоб прибрати ЄС з політичної арени.

Про це на онлайн-дискусії Київського безпекового форуму заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, на сьогодні саме Європа перебуває в небезпечному стані щодо подальших намірів Путіна.

"Для нього наша країна не є кінцевою метою. Для нього ... повне переформатування ситуації в Євросоюзі, щоб він був посаджений за умовний стіл США-Росія-Китай - три країни, які мають вирішувати, що буде в світі. Це його завдання, яке він не знімає з порядку денного, для цього йому треба розгойдувати Європу та Євросоюз", - зазначив Данілов.

Зазначимо, Путін на форумі в Давосі заявив, що Росія і Європа повинні бути разом. Він також підкреслив, що у них фактично загальна культура і, по суті, це "одна цивілізація".

Нагадаємо, раніше Данілов назвав умову для початку нових відносин між Україною і Росією. На його думку, для цього російська сторона має повністю вивести свої війська з території України.

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