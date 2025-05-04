Путін раптово заговорив про можливого наступника

Російський диктатор Володимир Путін раптово заявив, що завжди думав про наступника. Він припустив, що боротьба може бути між кількома кандидатами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Інтерфакс та інші росЗМІ.

У пропагандистському фільмі про чверть століття Путіна диктатора запитали, чи думає він про спадкоємність, на що той сказав: "Я завжди про це думаю".

"Зрештою вибір за народом, за російським народом. Я думаю, що має бути людина, найімовірніше, кілька людей, щоб у народу був вибір", - заявив глава Кремля.

Він додав, що весь час дивиться і оцінює потенціал кожного, коли розмірковує про наступника. Водночас підкреслив, що "шанси зробити щось по-серйозному, навряд чи, будуть у людини, за якою не стоїть" росіян.

"Щоб країна була стабільною, для того, щоб були умови, які забезпечили б її розвиток, безпеку, потрібна одна дуже важлива умова: довіра людей до вищих посадових осіб країни. Але для того, щоб домогтися цієї довіри, потрібно, звісно, ефективно і по-чесному працювати, покращувати становище наших громадян", - сказав диктатор.

Зазначимо, що згідно з російською конституцією, у Путіна немає чіткого наступника. У разі, якщо керівник Кремля не в змозі виконувати свої обов'язки, то прем'єр-міністр РФ, яким нині є Михайло Мішустін, перебирає на себе президентські повноваження.