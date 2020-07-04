В России вступила в силу обновленная Конституция, которая обнуляет сроки Путина

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Конституция позволяет Путину баллотироваться на выборах 2024 года и оставаться у власти до 2036 года

В России вступила в силу обновленная Конституция с поправками, одобренными на на общероссийском голосовании. Соответствующий указ накануне подписал президент России Владимир Путин.

Обновленный текст Конституции России опубликован на фициальном портале правовой информации.

Одним из пунктов изменений стала норма о том, что президентские сроки Владимира Путина больше не учитываются. Это позволит ему баллотироваться на выборах 2024 года и оставаться у власти до 2036 года.

Отметим, Государственная дума 10 марта поддержала поправку о снятии ограничения на число президентских сроков в Российской Федерации.

Поправку внесла депутат от "Единой России" Валентина Терешкова, первая в мире женщина-космонавт, получившая за это награду еще из рук генсека КПСС Никиты Хрущева.

Путин допустил этот вариант, если Конституционный суд не сочтет его противоречащим положениям основного закона. После принятия в марте соответствующего законопроекта обеими палатами парламента документ был направлен в Конституционный суд, который вынес заключение о соответствии предлагаемых поправок.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о публикации конституции страны с внесенными поправками, новая редакция конституции вступают в силу с 4 июля 2020.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ продолжлаось с 25 июня до вечера 1 июля.

Как заявили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, жителей оккупированного Донбасса с российскими паспортами возили в РФ для участия в этом референдуме.

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Автор: Надежда Собенко