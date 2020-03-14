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Путин подписал изменения в российскую Конституцию

Новости » В мире     14.03.2020 - 14:58
Путин подписал изменения в российскую Конституцию
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Принятая поправка позволит Путину оставаться у власти как минимум до 2036 года

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о поправке в Конституцию РФ, которая расширяет президентские полномочия и обнуляет его срок у власти. Документ обнародован на портале правовой информации.

Изменения вводят в российскую Конституцию положение о новом органе - Государственном совете, а также упоминание "предков, передавших идеалы и веру в Бога".

Напомним, 2 марта президент России Владимир Путин предложил свои поправки в Конституцию. По данным издания Bloomberg, инициированные Путиным поправки к Конституции являются запасным планом для сохранения его у власти после того, как срок президентства закончится в 2024 году.

Отметим, Государственная дума 10 марта поддержала поправку о снятии ограничения на число президентских сроков в Российской Федерации.

Поправку внесла депутат от "Единой России" Валентина Терешкова, первая в мире женщина-космонавт, получившая за это награду еще из рук генсека КПСС Никиты Хрущева.

Терешкова предложила "обнулить" все президентские сроки Путина, открыв ему возможность еще дважды баллотироваться на пост главы государства, то есть править Россией до 2036 года.

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