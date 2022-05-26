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У Путина назвали невыполнимыми условия Украины для перемирия

Новина українською →
Четверг 26 мая 2022 22:00
У Путина назвали невыполнимыми условия Украины для перемирия Фото: заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Кремле считают, что условия по перемирию, которые озвучил президент Украины Владимир Зеленский, являются "невыполнимыми и категоричными".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

"Условия, который Зеленский выдвигает для перемирия, категоричны до идиотизма и невыполнимы в принципе", - считает Медведев.

При этом он добавил, что РФ не может вывести все войска из Донбасса, так как "им важна воля местных жителей". Также Россия не признает Крым и Донбасс украинскими, что, как заявил Медведев, является требованием украинской стороны.

Напомним, ранее Медведев заявлял, что Крым в составе Украины будет "прямым хамством" территориальной целостности России. А угроза полуострову в составе РФ станет поводом для начала полноценной войны с Украиной.

Также мы писали, что, по словам Медведева, санкции против России могут привести к новым региональным войнам, кризисам и голоду в отдельных странах. При этом первопричиной в Москве считают именно санкции, а не то, что к ним привело.

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