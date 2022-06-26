Путин уже провалил свои "стратегические цели" в Украине, - Блинкен

Президент России Владимир Путин уже провалил свои "стратегические цели" в войне против Украины.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washingtonpost .

"Когда дело доходит до стратегических целей Путина, он уже потерпел неудачу. Его стратегической целью было положить конец суверенитету и независимости Украины, стереть ее с карты, включить в состав России. Это не удалось", - сказал Блинкен

Он признал, что на востоке Украины продолжается "тактическая, ожесточенная битва". При этом он сказал, что суверенная независимая Украина будет существовать дольше, чем Путин, и что НАТО укрепилось.

"Мы собираемся отправиться на саммит НАТО, где альянс продемонстрирует большее единство, большую силу. Мы будем продолжать совместно делать все возможное, чтобы украинцы имели то, что им нужно для отпора российской агрессии", - подчеркнул госсекретарь США.

Наряду с этим, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон повторил настроения Блинкена.

"Если мы позволим Путину пойти дальше, завоевать значительные части свободной, независимой, суверенной страны, что он готов сделать, то последствия для мира будут совершенно катастрофическими", - сказал Джонсон.