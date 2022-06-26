Путін уже провалив свої "стратегічні цілі" в Україні, - Блінкен

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washingtonpost .

"Коли справа доходить до стратегічних цілей Путіна, він уже зазнав невдачі. Його стратегічною метою було покласти край суверенітету та незалежності України, стерти її з карти, включити до складу Росії. Це не вдалося", - сказав Блінкен

Він визнав, що на сході України триває "тактична, запекла битва". При цьому він сказав, що суверенна незалежна Україна буде існувати довше, ніж Путін, і що НАТО зміцнилося.

"Ми збираємося вирушити на саміт НАТО, де альянс продемонструє більшу єдність, більшу силу. Ми будемо продовжувати спільно робити все можливе, щоб українці мали те, що їм потрібно для відсічі російської агресії", - наголосив держсекретар США.

Поряд з цим, прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон повторив настрої Блінкена.

"Якщо ми дозволимо Путіну піти далі, завоювати значні частини вільної, незалежної, суверенної країни, що він готовий зробити, то наслідки для світу будуть абсолютно катастрофічними", - сказав Джонсон.