Путін не проти зустрічі з Зеленським,- голова МЗС Туреччини

Президент Російської Федерації Володимир Путін не проти зустрічі з лідером України Володимиром Зеленським. Про це голова Кремля повідомив під час телефонних переговорів з президентом Туреччини.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови МЗС Туреччини Мевлюта Чавушогла під час пресконференції.

"Ми дбаємо про те, щоб організувати зустріч лідерів. Ще до початку війни у ​​нас були такі старання. Путін у ході телефонних переговорів з нашим президентом заявив, що не проти такої зустрічі. Українська сторона готова. Між сторонами ведуться технічні переговори в Білорусії. З іншого боку, є й старання інших каналів, які ми також підтримуємо", - заявив Чавушоглу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що прессекретар президента Туреччини Ібрагім Калин вважає, що зустріч Путіна та Зеленського може відбутися в найближчому майбутньому.

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