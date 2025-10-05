"Путін просто сміється": Зеленський після атаки на Україну різко звернувся до Заходу

Росія нарощує удари по газовій та енергетичній інфраструктурі України напередодні зими, тоді як міжнародна реакція залишається слабкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

"На жаль, немає достойної реакції світу на все те, що відбувається, на постійне збільшення масштабів і наглості ударів", - заявив президент.

Він наголосив, що саме через це російський диктатор Володимир Путін це робить.

"Він просто сміється із Заходу, з того мовчання та відсутності сильних дій у відповідь. Росія відкинула усі пропозиції зупинити війну чи хоча б зупинити удари. Росія відверто намагається знищити нашу цивільну інфраструктуру. І саме зараз перед зимою - газову інфраструктуру, генерацію, передачу електроенергії", - пояснив він.

Зеленський відзначив, що наразі просто нуль реальної реакції світу.

"Ми будемо боротися все ж таки, щоб світ не мовчав, щоб Росія відчула відповідь", - додав він.

Іноземні компоненти в ракетах РФ

Президент відзначив, що російські ракети та дрони містять численні критичні компоненти іноземного виробництва.

"Тільки в одній російській ракеті "Кінжал" міститься 96 компонентів іноземного виробництва. Багато з них справді критичні компоненти, які саме Росія не виробляє", - наголосив глава України.

За його словами, понад 500 дронів, застосованих у ніч на сьогодні, включають більш як 100 тисяч іноземних компонентів. Серед постачальників цих компонентів компанії з:

США,

Китаю,

Тайваню,

Великої Британії,

Німеччини,

Швейцарії,

Японії,

Республіки Кореї,

Нідерландів.

Зеленський зазначив, що на четвертому році повномасштабної війни дивно чути, що деякі країни нібито не знають, як зупинити постачання критичних елементів для російської військової техніки.

Зустріч санкційних координаторів

Президент повідомив, що на наступному тижні запланована зустріч санкційних координаторів "Групи семи".

"І всі наші пропозиції по санкціях, по обмеженню схем постачання є, в партнерів є. Матеріали надані - потрібні рішення. Ми готуємо й наші нові санкції проти тих, хто працює на Росію зараз, на її війну, і проти тих, хто намагається послабити Україну в такий час", - підсумував він.