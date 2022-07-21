Путин просчитался. Либо ему врут, либо он не верит в полученные данные, - разведка Эстонии

Эстонскую разведку больше всего в российской агрессии против Украины беспокоят просчеты президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR .

"Путин допустил ряд просчетов. Он либо полагался на неверную информацию в своих решениях, либо просто не верит той информации, которая ему дается. Поэтому я боюсь, что он может допустить новые просчеты", - сказал гендиректор эстонского Департамента внешней разведки Микк Маран.

При этом он "осторожно уверен" в том, что Украина рано или поздно победит РФ, но это произойдет только в том случае, если продолжится политическая, экономическая и военная поддержку Запада.

"Это будет нелегко, это займет время, и Украина, вероятно, не сможет освободить все оккупированные территории", - сказал он.

Потери России

Марран отметил, что действия России в Украине осложняются нехваткой человеческих ресурсов. По его оценке, армия Росии потеряла убитыми до 15 тысяч человек, хотя точный размер потерь оценить очень сложно.

"По нашим оценкам, 60 тысяч россиян в том или ином виде вышли из игры", - сказал он, добавив, что Россия не может позволить себе нести такие потери длительное время.

Помимо этого, главы внешней разведки Эстонии считает объявление всеобщей мобилизации в России маловероятным.

"Это было бы серьезным ударом по Путину внутри страны, поскольку это послало бы сигнал о том, что так называемая специальная военная операция идет плохо и будет противоположностью тому, о чем говорят российские телеканалы. В реальности существует большой разрыв между т.н. "диванным патриотизмом" и фактической готовностью идти воевать в Украине", - сказал он.

Кроме того, Марран отметил, что протест внутри РФ пока носит скрытый характер.

"Мы собрали информацию о десятках российских чиновников, дипломатов и олигархов, которые в частном порядке заявляли, что они против войны. Но почти никто не говорит об этом публично", - сказал он.