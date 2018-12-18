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Кабмин согласовал новые антироссийские санкции из-за оккупации Крыма

Новости » Политика    18.12.2018 - 18:55
Кабмин согласовал новые антироссийские санкции из-за оккупации Крыма
Фото: Кабинет министров Украины (РБК-Украина)

Санкции коснутся ряда физических и юридических лиц

Кабинет министров Украины 18 декабря принял решение о внесении предложений к Совету национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) относительно применения ряда санкций к юридическим и физическим лицам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам временно оккупированных территорий (МинВОТ).

Как отмечается, согласно распоряжению, санкции применяются к ряду физических и юридических лиц, которые создают реальные или потенциальные угрозы национальным интересам Украины, нарушают интересы общества и государства, приводят к причинению имущественных потерь, создают препятствия для полноценного осуществления гражданами Украины надлежащих им прав и свобод

В частности, санкции касаются:

  • 23 физических лиц, которые были вовлечены в проведение незаконных археологических поисковых работ на объектах культурного наследия приняли участие в мероприятиях, направленных на легитимизацию незаконной оккупации АР Крым и г. Севастополь;
  • некоторых российских предприятий и предприятий стран Европы, которые обеспечивают деятельность ООО "Титановые инвестиции" в г. Армянск на территории АР Крым
  • 14 юридических лиц, привлеченных к поставкам материалов, оборудования и услуг для заводов оборонно-промышленного комплекса РФ на тимчасво оккупированных территориях;
  • некоторых юридических лиц, привлеченных к организации перевозок через порты "Темрюк", "Кавказ" и Керченскую паромную переплава;
  • некоторых физических лиц, которые являются руководителями/учредителями юридических лиц, привлеченных к незаконному строительству транспортного перехода через Керченский пролив

"Введение санкций в отношении всех причастных юридических и физических лиц сделает невозможным экономические отношения с Украиной, позволит ограничить или прекратить экономические отношения с країними ЕС и США, что в дальнейшем будет способствовать возвращению оккупированных территорий в правовое поле Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, послы Европейского союза (ЕС) одобрили продление экономических санкций против России на полгода.

РБК-Украина сообщало, что Кабинет министров Украины на заседании 18 декабря продлил запрет на ввоз отдельных товаров из Российской Федерации.

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