Кабмин согласовал новые антироссийские санкции из-за оккупации Крыма

Санкции коснутся ряда физических и юридических лиц
Кабинет министров Украины 18 декабря принял решение о внесении предложений к Совету национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) относительно применения ряда санкций к юридическим и физическим лицам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам временно оккупированных территорий (МинВОТ).
Как отмечается, согласно распоряжению, санкции применяются к ряду физических и юридических лиц, которые создают реальные или потенциальные угрозы национальным интересам Украины, нарушают интересы общества и государства, приводят к причинению имущественных потерь, создают препятствия для полноценного осуществления гражданами Украины надлежащих им прав и свобод
В частности, санкции касаются:
"Введение санкций в отношении всех причастных юридических и физических лиц сделает невозможным экономические отношения с Украиной, позволит ограничить или прекратить экономические отношения с країними ЕС и США, что в дальнейшем будет способствовать возвращению оккупированных территорий в правовое поле Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, послы Европейского союза (ЕС) одобрили продление экономических санкций против России на полгода.
РБК-Украина сообщало, что Кабинет министров Украины на заседании 18 декабря продлил запрет на ввоз отдельных товаров из Российской Федерации.