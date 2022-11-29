Путін програє в Україні та намагається використовувати зиму як зброю, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що союзники по Альянсу вже передали Україні генератори та запчастини, щоб допомогти відновити пошкоджені енергетичні об’єкти.

Зазначимо, що сьогодні міністри закордонних справ країн НАТО зустрічаються на дводенному саміту в Румунії, щоб ухвалити додаткову підтримку для України.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначав, що країнам НАТО необхідно терміново наростити виробництво озброєння, оскільки без цього Україна не зможе перемогти у війні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.